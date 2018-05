Tallinna linn toetab Kaasani kiriku restaureerimist 180 000 euroga

«Kaasani kirik on väga tähtis mitte ainult õigeusklike kogukonna jaoks, vaid Tallinna ajaloo ja kultuuri jaoks üldiselt,» ütles Kõlvart. «Tallinna Jumalaema Sünni kirik saab kolme aasta pärast 300-aastaseks, see on vanim sakraalne puitehitis Tallinnas,» sõnas Kõlvart ja lisas, et aastatel 1943.-1945. aastatel teenis kirikus salmilauljana metropoliit Kornelius.