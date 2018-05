Maakri tänavale kerkib veel üks pilvelõhkuja

Skyoni fassaadil ei ole näha klassikalisi ruudu- või ristkülikukujulisi fassaadielemente või aknaid. «See on üks eristumise momente. Maja hakkab kindlasti ilmestama ka öist linnapilti, sest fassaadielementide vahele paigaldatakse LED-valgusribad, mis on öises vaates kindlasti väga kenad,» ütles Capital Milli tegevjuht Igor Mölder.

Hoone all on umbes 50 parkimiskohta ehk umbes kaks kohta korruse tarbeks. «Seda pole palju, aga arvan, et ümberkaudsed parklad lahendavad selle mure. Teiseks, kesklinnas on heade parkimisvõimaluste pakkumine alati problemaatiline, aga samas me pakume häid võimalusi jalgrattaga töölkäimiseks,» ütles Mölder.