Politsei otsib Tallinnas kadunud 76-aastast naist

Lähedase sõnul võis ta maha tulla Männiku raudteepeatuses. Naine jõudis telefonitsi öelda, et näeb Kitseküla silti. Pärast seda sai tema telefoniaku tühjaks. Eeva võis liikuda ka Tammsaare ja Pärnu maantee ristmiku läheduses. Politseinikud hakkasid naist otsima kella 19 paiku, kuid siiani pole teda leitud.

Eeva on väikest kasvu ja kõhna kehaehitusega. Tal on seljas lilla jope, peas villane müts ning kaasas must käekott.