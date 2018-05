Taavi Aas umbusaldusest: teised teevad ka!

Aasa sõnul on vastasseis abilinnapea Kalle Klandorfi kinnitamisele Tallinna Linnatranspordi ASi nõukogu esimeheks tingitud poliitilisest konkurentsist, mitte sisulistest põhjustest. «Ettevõtte puhul on tavaks, et nõukogu juhib omaniku esindaja, antud juhul linna esindaja,» ütles Aas. «Kalle Klandorf on kindlakäeline ja kogenud tippjuht, kes aitab ettevõttel praegustest tagasilöökidest üle saada.»

Aas osutas, et kui linnajuhid kuuluvad nõukogudesse, aitab see neil ka mõista ettevõtete arenguvajadusi. «Mul on kahju, et Linnatranspordi ASi mõnede töötajate kahtluse alla langemist üritatakse ära kasutada terve ettevõtte kahjustamiseks. Viimaste süüdistustega kaasnevad üleskutsed ettevõte erastada, mis ilmselt tekitaks surve tasuta ühistranspordi lõpetamiseks, kuna kasum liiguks esikohale,» lisas Aas.

Aas osutas, et Tallinna Linnatranspordi AS on viimastel aastatel toonud liinidele kümneid uusi busse ja viinud läbi edukaid trammiprojekte. «Viimaste aegade tõrvatilgad ei peaks tähendama seda, et me ei näe ettevõtte olulisi saavutusi,» sõnas ta, lisades, et Linnatranspordi ASis on nii tegevjuht kui tema nõukogu esimehena võtnud vastutuse.

Aas lisas, et reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide jutt, et linnajuhid ei peaks kuuluma nõukogudesse on silmakirjalikud, sest nad ise kuuluvad mitmetesse nõukogudesse. Järelikult võivad ka teiste erakondade inimesed sinna omaniku esindajatena kuuluda.