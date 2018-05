Kesklinna valitsus alustab vabaõhuvastuvõtte

«Kindlasti on meie ametnikud alati kodanikega suhtlemiseks avatud ja kättesaadavad, kuid vabaõhuvastuvõttudega püüame tulla asumite elanikele veelgi lähemale ja julgustada neid oma muredega meie juurde tulema,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Linnaosavalitsuse välikontor töötab sel hooajal esimest korda Kassisaba kevadpäeva ajal eeloleval laupäeval Falgi pargis kella 12-15. Igaüks võib pöörduda oma küsimuste või ettepanekutega kohal olevate ametnike poole, kes nõustavad sotsiaalvaldkonna ja linnakeskkonna küsimustes.»

Svet lisas, et linnaosavalitsuse välikontorit on pargis vastava tahvli järgi lihtne leida. Sama viit on edaspidi kasutusel ka teistes paikades toimuvate vastuvõttude ajal. «Kindlasti jagame eelnevalt ka infot selle kohta, kus ja millal toimub järgmine vabaõhuvastuvõtt,» märkis Kesklinna vanem.