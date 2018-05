Loe linnapea Taavi Aasale esitatud umbusaldusavaldust

Umbusaldus on ajendatud hiljutistest sündmustest Tallinna Linnatranspordi ASis. Järgneb umbusaldusavaldue täistekst.

Umbusaldus Tallinna linnapeale Taavi Aasale

Eelnõule allakirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed ei pea võimalikuks Taavi Aasa jätkamist Tallinna linnapeana ning avaldavad talle umbusaldust.

Halb linnajuhtimine pidurdab Tallinna arengut, loob pinnase korruptsioonile ning pakub avastamisel õigustusi lahenduse asemel. Linnapea Taavi Aas vastutab Tallinna juhtimispraktika eest. Meie, allakirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed neljast erakonnast, avaldame talle umbusaldust. Selle sammuni on erinevate ilmavaatega erakondade esindajad viinud ühine veendumus, et Tallinna linnajuhid ja ainuvõim ei astu vabatahtlikult, surveta ühtegi sammu juhtimise kaasajastamiseks.

Tallinnas on viimastel kuudel avastatud mitu suurt korruptsioonijuhtumit. Avastatud korruptsioonijuhtumeid ühendab ainuvõimule omane, linnapealt sisulise heakskiidu saanud ringkäendus, puudulikud sõltumatud kontrollmehhanismid ja tööjõupoliitika, mis eelistab kuuluvust asjatundlikkusele. Omad panevad ametisse omasid, kontrollivad omi ning on alati üllatunud näoga, kui omad tabatakse. Teravalt väljendus praeguse linnavõimu juhtimispraktika Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis, kus sai avalikuks miljonitesse ulatuv korruptsioonikahtlus ning mille nõukogu seitsmest liikmest seitse on Keskerakonnast.

Kaugele arenenud läbipõimumine ja sõltuvusahel ei piirdu ettevõtte nõukogu 100%-lise keskparteilisusega. Ettevõtte juhatuse esimees oli keskfraktsiooni kuuluv Tallinna volikogu liige Enno Tamm ning juhatusse kuulub sama fraktsiooni raudvara Leonid Mihhailov. Vajalikku õigusnõu pakub juhatuses Keskerakonda korruptsioonijuhtumite vaidluses teenindanud advokaadibüroo esindaja. Avalikke suhteid korraldas peale kohtu poolt mõistetud karistust tagasi võetud keskerakondlane. Kontrolliga tegelevat auditikomiteed juhib keskerakondlane Igor Kravtšenko. Siseauditi plaani teevad enda palgatud siseaudiitoriga endine juhatuse esimees Enno Tamm koos juba mainitud Kravtšenkoga.

Selline kaugelearenenud läbipõimitus on välja kujundatud linnapea Taavi Aasa teadmisel ja juhtimisel ning ta ei ole aastate jooksul midagi ette võtnud, et olukorda muuta. On ilmne, et selliselt ülesehitatud ringkäendus ei saa pakkuda reaalselt toimivat kontrolli maksumaksjale tema vara juhtimise üle ja on süsteemne juhtimisprobleem. Lihtsamalt öeldes – nii tihedalt punutud võrgustikust ei paista valgus kunagi läbi.

Umbusalduse avaldamise otsuse langetamise eel kohtusid Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajad linnapea Taavi Aasaga. Probleemi tunnistamise ning parandamise plaani asemel kuulsime linnapealt peamiselt õigustusi. Juba aastast 2010 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukokku kuulunud ja seda juhtinud Taavi Aas asus kaitsma tänast Tallinna läbipõimumist – juhtimispraktikat, mille tulemuseks on praeguse linnapea silme all arenenud korruptsioonikahtluseni jõudnud skeem. Taavi Aas ei mõista, et probleemid linna äriühingutes ei ole tingitud üksikutest inimestest, vaid tema juhitavast süsteemist ja tasakaalu, sõltumatu kontrolli puudumisest.

Linnapeal on olnud pikk aeg valida, kas olla osa Tallinna probleemist või lahendusest. Tänane linnapea on valinud olla osa probleemist. Linnapea soovimatus lahendada linna süsteemseid juhtimisprobleeme ei jäta meile muud võimalust kui öelda, et linnapea ei seisa Tallinna linnakodanike huvide eest ning ei tule oma ametiülesannetega toime.

Nendel põhjustel avaldame linnapea Taavi Aasale umbusaldust.