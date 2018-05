Laupäeval toimuvad Stroomi rannas Eesti suurimad talgud

Tegemist on teadaolevalt suurima talgupäevaga Eestis, millest võtavad osa sajad inimesed ja kümned meeskonnad. Talgutele on juba registreerinud ligi 400 inimest.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on talgupäevadele teretulnud kõik inimesed, kes on valmis ühiselt heakorratöödesse panustama, et oma linnaosa korda teha.

«Meil on väga hea meel, et mitusada inimesi on registreerunud ja näitavad sellega, et hoolivad oma kodukoha, aga ka meie ühise Läänemere puhtusest. Plastikjäätmete probleem, millele talgutega tähelepanu pöörame, on tõsine. Mereäärse linnaosana toetaksin ma päris kindlasti kõiki selliseid riiklikke ja rahvusvahelisi poliitikaid, mis vähendavad plastikjäätmete teket. Lihtsam kui plastikut linnatänavatelt, parkidest, haljasaladelt, rannast ja merest kokku koguda, oleks selle teket vältida. Sellepärast kutsun kõiki talgutest osavõtjaid ise vähendama ja vältima plastiku kasutamist ja sellega panustama puhtamasse keskkonda,» ütles Kaljulaid.