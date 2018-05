Kõlvart järgib umbusaldustega Savisaare-aegset praktikat

Istungi lõpus teatas Kõlvart, et järgmine volikogu istung toimub 8. mail algusega kell 8.15 ning seal arutatakse Aasa umbusaldamist. See tähendab, et Keskerakonna fraktsiooni liikmed istungile ei tule, aga opositsiooni liikmed peavad oma päeva alustama volikogus. Ühtlasi eraldi istung selle, et mõni keskerakondlane umbusaldushääletusel kogemata vale nuppu ei vajuta.