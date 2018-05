Tallinna koolidele pakub e-päeviku teenust jätkuvalt eKool

Haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala sõnul kaardistati esmalt koolide ootused e-õpilaspäevikule ning selle põhjal koostati lähteülesanne. «Riigihanke võitis eKool AS, kelle teenus on linna koolides kasutusel ka praegu ning kes lisaks soodsamale hinnale pakkus võimalusi, mida koolid vajavad ja ootavad,» rääkis Rannala. «Tähtis on märkida, et suuremad muudatused e-päeviku keskkonnas toimuvad seoses isikuandmete kaitse määruse (GDPR) jõustumisega mais 2018. Samuti pidasime silmas eKooli pakutava keskkonna ühildatavust teiste infosüsteemidega, mida koolides juba rakendatakse või soovitakse rakendama hakata.»