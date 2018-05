Fotod: Vabaduse väljak sai juubelisuveks kihelkonnavärvidesse

«100-aastase Eesti Vabariigi juubelisuvi on pühendatud sündmustele, mis toovad kogukondi kokku. Läbi aegade on aidanud Eesti kogukondadel püsida tugev paigatunnetus, mis on väljendunud näiteks kihelkonnavärvilistes rahvariietes. Seepärast kutsumegi üles homsel talgupäeval kihelkonnavärve taasavastama,» ütles Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna suursündmuste juht Margus Kasterpalu. «Värvimistalgute alguseks sai ka riigi keskväljak stiliseeritud Eesti kihelkonnavärvidesse.»