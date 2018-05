Lasnamäe elanike arv tõusis rekordtasemele

Tallinna suurimasse linaosasse on selle nädala seisuga ennast elanikuks registreerinud 120 000 inimest. Aastaga on lasnamäelaste arv kasvanud ligi 700 inimese võrra.

«Kõige enam tullakse Lasnamäele elama Ida-Virumaalt koos peredega,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva. «Kindlasti on elukoha valikul saanud määravaks meie elamispindade rohkus ja hinnatase, kuid ka hea ühendus kesklinnaga.»

Tema sõnul on lastega peredele ka määrav koolide ning lasteaedade rohkus ja kvaliteet. «Viimastel aastatel on renoveeritud mitmed koolid ning oluliselt on paranenud linnaosa vabaaja veetmise võimalused,» rääkis Jufereva.