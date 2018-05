Tallinnal ei ole uusarenduste tuules ummistuvate Kalamaja tänavate jaoks lihtsaid lahendusi

Tulevikus tõotab aga probleemide hulk veelgi kasvada, sest kerkimas on muu hulgas Noblessneri kvartal, kuhu 2027. aastaks lisandub 700 korterit ja kümneid tuhandeid ruutmeetreid äripindu, Kopli liinide arendus, kuhu kümmekonna aastaga lisandub umbes 900 uut korterit, ning Volta kvartal, kus plaanitakse rekonstrueerida kümneid hooneid, kirjutab ERR uudised .

Tallinna linnaplaneerimisamet ei pea täpsete tulevikulahenduste paika panekut mõistlikuks enne, kui pilt piirkondade arengust on selgemaks saanud.

Tallinna transpordiameti juht Andres Harjo ütles Põhja-Tallinna tuleviku liikluskorraldusest rääkides, et üheltpoolt tuleb maksimaalselt ära kasutada trammide veovõimet, veidi leevendab tulevikus olukorda ka valmiv Kalaranna tänav ühendus sadamaalaga.

Ettevalmistused on käimas sadamasse trammitrajektoori määramiseks ning Harjo sõnul on olnud ka ideid trammi viimiseks Paljassaare poolsaarele, samuti on kaalutud trammiliikluse võimalikkust Pelgurannas.