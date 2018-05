Viga saanud kits jäeti tänavale surema

«Olen pettunud ja häiritud ükskõiksusest, mis täna aset leidis,» kirjutas Urmas Paet. Tallinnas Nõmmel Raudtee tänava ääres paarsada meetrit Laste tänava ristmikust Pääsküla poole oli pealelõunal pärast kella viit vigastatud metskits. Paeda tütar helistas päästeametisse, ta ise keskkonnainspektsiooni 1313 numbrile ja Tallinna 1345 abinumbrile, et looma aidataks ja ta sõidutee äärest ära toimetataks.

«Erilist entusiasmi vastuseks ei kostnud, pigem vastupidi. Lõpuks öeldi siiski nii 1313 kui 1345 numbri pealt, et asjaga tegeldakse,» kirjutab poliitik.

Paeda sõnul eeldas ta, et kui lubataks tegutseda, siis seda ka tehakse ja Tallinna linnas viga saanud loom saab abi. «Tegelikult mulle ja mu tütrele valetati. Mõni minut tagasi (u kell 1 öösel) sõitsin samast kohast mööda ja see metskits oli samas kohas. Nüüd küll juba surnuna. Kõnedest erinevatele abitelefonidele on möödas kuus tundi,» oli poliitik pahane.