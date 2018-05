Video: Kalamajas jättis tööle läinud ema viieaastase üksi autosse

«Meile helistas eile üks Kalamaja elanik ja rääkis, et väga käidava koha peal on auto pargitud keset ülekäigu rada,» rääkis Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) pressiesindaja Meeli Hunt. Mõne aja pärast teatas sama inimene, et autosse on jäetud laps.

Mupo korrapidaja tegi autonumbri järgi kindlaks omaniku kontaktid ja helistas talle. «Telefon helistas väga pikalt ja lõpuks vastas laps ise,» rääkis Hunt. Viieaastane poiss ütles, et ema telefon on tema käes ja ema ise läks ära. Korrapidaja helistas poisile neli korda ja iga kord sai ta vastuseks, et ema ei ole.

Hundi sõnul oli poiss rahulik. «Kui kohale jõudnud mupo patrull uuris poisilt, kuhu ema läks, siis poiss vastas, et tema ei tea, aga viipas kollase maja poole. Patrull läks kollasesse majja ja seal olnud töömees ütles, et seal majas seda inimest ei ole, aga tema nägi hommikul enne kümmet autot seal.

«Selle järgi saime teada, et ta on olnud seal poolteist tundi,» rääkis Hunt. Mupo hakkas kammima ümbruskonda, käis läbi kohalikud kondiitrid ja kohvikud, ilusalongid.

«Vahepeal saime veel kaks kõnet, üks oli valesti pargitud auto kohta ja teine andis teada üksi autos olevast lapsest ja siis ei jäänud meil muud üle, kui kutsusime politsei välja,» rääkis Hunt.

Ta lisas, et mupol pole pädevust võtta laps käe kõrvale ja minna ema otsima. Politseipatrull saabus loetud minutitega ja hakkas koos poisiga õiget kollast maja otsima. «Kollane maja oli tänava lõpus, üle mitme risttee minna ja oli ka kaugel. Täiesti arusaamatuks jääb, miks oli vaja auto nii kaugele jätta, oleks saanud lähemale sõita,» sõnas Hunt.

Ta lisas, et poiss oli nii rahulik, et ilmselt ei olnud see tema esimene üksi autos olemine. Hundi sõnul oli ema ehmunud, kui nägi last koos kahe politseiniku ja munitsipaalpolitseinikuga. «Tegi poisile pai ja rohkem midagi ei öelnud,» sõnas Hunt.