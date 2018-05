Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles ERRile , et Leesi soovis pensionile minna juba varem, kuid lepiti kokku, et ta juhib kooli kuni praeguse õppeaasta lõpuni.

«Loodetavasti on 1. septembriks Prantsuse Lütseumil uus direktor,» märkis ta. Haridusamet ootab kooli direktoriks soovijate avaldusi 24. maiks.

«Oleneb, kuidas jumal annab tervist ja jõudu,» vastas Leesi küsimusele, kui pikalt on tal veel plaanis direktori ametikohal jätkata ning selgitas, et 25 aastane töö koolijuhina on olnud talle heaks treeninguks.