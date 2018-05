Süstlavahetuspunkti vastased said kohtus lõplikult lüüa

Grupp piirkonna elanikke ja seal tegutsevaid ühingud pöördusid kohtusse, kui sai teatavaks, et Põhja-Tallinna linnaosa valitsus kavandab Paldiski maantee 36A äriruumidesse süstlavahetuspuntki. Nimelt soovis linnaosa anda ruumid rendile MTÜ-le AIDS-i Tugikeskus.

2016. aasta 21. detsembril leidis aga Tallinna halduskohus, et narkomaanide süstlavahetuspunkt ei ohustaks Paldiski maanteel kedagi ja oleks avalikes huvides. Seega jäi keskuse vastu protesteerijate kaebus rahuldamata ning nii sündis ka mullu 16. novembril Tallinna ringkonnakohtus. Seejärel pöördusid kaebajad riigikohtusse, mis ei võtnud aga nende kassatsiooni esmaspäeval menetlusse ning see tähendas kaebajatele lõplikku kaotust.

Kohtuvaidluse ajal selgus, et Tervise Arengu Instituut ei rahasta süstlavahetuspunkti loomist Paldiski maanteel ning amet leidis selleks asukoha hoopis Sitsi tänav 28 majas. Ka see otsus on toonud kaasa kohtuvaidluse.