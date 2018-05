Boroditš keeldus Aasa umbusaldamast ja lahkus linnavolikogust

«Peatasin oma volitused sellepärast, et 8. mail hääletatakse volikogus umbusaldusavaldust linnapea Taavi Aasale. Töötasin Aasaga neli aastat koos ja tunnen teda kui ausat ja vastutusvõimelist inimest. Ma ei usu, et umbusaldamine lahendab kuidagi korruptsiooniprobleeme. Loomulikult ei saa kõiki korruptsiooniskandaale õigustada, aga teha nende eest vastutavaks Taavi Aas oleks ebaõiglane,» ütles Boroditš portaalile rus.err.ee .

«Vaevalt, et Boroditš pooldab korruptsiooni, peale IRLi võitlust tõstmaks korruptsioonivastane võitlus Tallinnas prioriteediks, on ka kõik teised erakonnad asunud sellest kõnelema. Võib-olla on Jüri Ratas taas kedagi «koduerakonda» tagasi kutsumas? Tema personalivalikud on viimasel ajal sellist käekirja peegeldanud,» lisas ta.