Bremeni torni kasutuselevõtuks oodatakse linnakodanike ideid

«Bremeni torn on ainulaadne ajalooline ehitis, millest võib saada tõeline publikumagnet nii linnaelanike kui turistide seas. Soovime, et tallinlased saaksid kaasa mõelda, kuidas oleks kõige parem torni kasutada ning seetõttu otsustasime algatada ideekorje,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Kesklinna valitsus tahab koostöös teiste linnaasutustega avada restaureeritud torni avalikkusele nii suures osas, kui selle keerukas arhitektuurne lahendus seda võimaldab.»

Torni teisel korrusel on väga hästi säilinud keskaegne vanglaruum. Vangikongi ja sissepääsu vahel paikneb võlvkäik, mille mõlemas otsas olid kindlalt suletavad tammepuust uksed – neist sisemine on tänaseni alles. Kongis on näha ka keskaegsed metallrõngad vangide kinnitamiseks ja nišis asuv kuivkäimla. Bremeni torn restaureeriti põhilises osas 2017. aasta sügiseks, täiendavaid töid on tehtud ka tänavu.

«Kutsume üles kõiki, kellel on huvitavaid ja lennukaid ideid Bremeni torni kasutamiseks, edastada need kolme nädala jooksul ehk hiljemalt 27. maiks,» ütles linnaosavanem.

Kui enne idee saatmist on vaja heita pilk renoveeritud tornile ka seestpoolt, siis selleks on võimalus maikuu igal teisipäeval, s.o 8., 15. ja 22. mail kella 16-17.30. Siis on kohal Kesklinna valitsuse esindaja, kes võimaldab pääsu siseruumidesse. Need, kellele pakutud ajad ei sobi, võivad helistada Kesklinna valitsuse telefonil 6457 200 ning jätta oma kontaktandmed –vajadusel korraldatakse kolme nädala jooksul mõni täiendav tutvumiskäik.