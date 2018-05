Kriminaalsed lood Taavi Aasa valitsemisajal

Korruptsioon TLTs

Värskeim pahandus tuli avalikuks 3. aprillil, kui keskkriminaalpolitsei ametnikud pidasid kinni Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises. Tänaseks on teada, et kriminaalasja «põhitegija» on bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink, kes võeti esialgu kaheks kuuks vahi alla.

Räpane prügiäri

Tollal linnapea kohuseid täitnud Taavi Aas ütles tollal pressikonverentsil järgmist: «Jah, ma võin täna öelda, et ma olen varem palunud linna sisekontrolliteenistusel olukorda uurida. Pean tunnistama, et sisekontrolliteenistus ei leidnud midagi sellist, mis oleks andnud alust arvata, et Sarapuu on BWMiga seotud. Loomulikult oleme me sellest ka Sarapuuga rääkinud ja ta on alati kinnitanud, et tal puudub BWMiga seos.»