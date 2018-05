Fotod: Taavi Aasa umbusaldamine kukkus ettearvatult läbi

Kuna Keskerakonnal on 79-liikmelises volikogus 40 kohta, siis kukkus umbusaldamine ettearvatult läbi. Enne hääletust läbi viidud kohaloleku kontroll näitas, et kohal on 39 linnavolinikku. Umbusalduse poolt hääletas 38 saadikut.

Taavi Aas ütles oma vastulauses, et umbusalduses on küll eitus, kuid puudub jaatus. «Kas keegi teab, kuidas Tallinna ilma Keskerakonnata edasi juhtida? Kas seda teevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond koos EKREga? Kristen Michali aususest ei piisanud, et hoida ära korruptsiooni Talinna Sadamas. Helve Särgava aususest ei piisanud, et hoida ära kohtunike korruptsiooniskandaali,» rääkis Aas. Pärast seda luges ta ette terve hulga Tallinna saavutusi Keskerakonna võimu ajal. Isegi liiklusummikud näitavad tema sõnul seda, et linn areneb.