Reitelmann: Aasa umbusaldamine paljastas Keskerakonna ebakindluse

«See on Keskerakonnale ohumärgiks ja Taavi Aas saab aru, kui ebakindel tema positsioon on — kuna nende saadikuid saalis polnud, siis järelikult nad oma saadikuid ei usalda,» märkis Reitelmann. Samas avaldas ta arvamust, et vaevalt linnavalitsus umbusaldamisest vaevalt midagi õpib.