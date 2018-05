Lasnamäele Pae pargi serva rajatakse spordihoone

«Paepargi tn 11 kinnisasjal asunud tühermaa likvideerimisega on loodud kesklinna lähedale väärtuslik rekreatsiooniala,» ütles abilinnapea Eha Võrk. «Linnaehituslikult on põhjendatud sellele alale uue, tänapäevaste nõuete ja vajaduste kohase spordihoone püstitamine.»

Detailplaneering võimaldab püstitada Paepargi tn 11 kinnisasjale 4000 ruutmeetrise ehitusaluse pindalaga, mitmete spordisaalidega hoone. Paepargi tn 11 kinnisasja pindala on 7144 ruutmeetrit ning maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rajada kinnisasjale kinnine pallimängude keskus. Vajadus pallimängude sisehalli järele on aastast aastasse kasvanud nii harrastajate kui profisportlaste seas ning olemasolevad sisehallid üha suurenevat nõudlust ei kata.