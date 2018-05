Linnavõim kehtestab velotaksodele karmid reeglid

Esiteks viiakse sisse teenindajakaardi nõue. See tähendab, et igaüks, kes veab velotaksoga Tallinnas inimesi, peab endale hankima teenindajakaardi, mille saamiseks on kolm tingimust. «Esiteks peab velotaksojuht olema täisealine. Teiseks peab tal olema ükskõik millise mootorsõiduki juhtimise õigus. Ja kolmandaks peab tal olema hea maine. Selle eelnõu mõttes tähendab hea maine seda, et inimesel ei ole kehtivaid karistusi joobes sõidukijuhtimise, lubatud sõidukiiruse ületamise või illegaalse sõitjateveo korraldamise eest,» selgitas Svet.