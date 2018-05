Tallinna päeva juhatab sisse Aasa ja Ratase kohtumine

Mitmesuguseid pidupäevaga seotud ettevõtmisi jagub kogu päevaks ja üle linna. Vabaduse väljakul avatakse vabaõhu-fotonäitus «Enne ja nüüd», kus on eksponeeritud Tallinna tuntud paigad 100 aastat tagasi ja tänapäeval - fotonäitus kõrvutab sajanditagused arhiivifotod tänapäevaste kaadritega. Tegemist on pealinna kingitusega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Näitus valmis Tallinna kultuuriameti ja Tallinna Linnaarhiivi koostöös. Arhiivifotodelt pärit kohad püüdsid kaadrisse fotograafid Peeter Sirge, Kaupo Kikkas ja Kristian Kruuser. Pildiallkirjad sõnastas kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa ja näituse sissejuhatuse kirjutas ajaloolane Küllo Arjakas. Eelnevalt oli sama näitus üleval Riia Toomväljakul ja rändab Tallinnast edasi Vilniusse.

Kell 14 algab Vabaduse väljakul suur ühislaulmine «Meie siin» - Tallinna õpilaste kingitus Eestile 100. sünnipäevaks. Üheskoos lauldud kingitus-kontsert on jätkuks noorte tantsijate isetekkelisele tantsupeole eelmise aasta suvel. Tallinna päeval annavad tantsijad teatepulga üle lauljatele, et üheskoos «laulda Eesti ilusaks». Eeslauljatena on ühislauljatele abiks valikkoorid ning tuntud solistid. Ühislaulmisele on oodatud 6.-12. klasside õpilased, samuti õpetajad. Sellele järgneb kell 15.30 Korea lasekoori kontsert, kell 16.30 noortebändide kontsert ning kell 17.30 astub lavale sünt-pop ansambel Girls in Pearls.