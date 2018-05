Maksuamet kontrollis Harjumaa toitlustuskohti

MTA maksuauditi üksuse juhi Oscar Õuna sõnul ilmnes kontrolli käigus, et ettevõtte kolmes tegevuskohas töötas kokku ca kümme inimest, kelle palgaväljamakseid ei deklareeritud. «Toitlustussektoris on sellises suures ulatuses musta tööjõu kasutamine meie kontrollipraktikas jäänud aina harvemaks, aga nagu konkreetne kontroll näitas, siis kahjuks seda siiski tuleb ette. Eelmisel aastal kontrollis MTA üle Eesti toitlustussektoris 1168 inimese töötamist ja nendest 77 (6,6%) olid registreerimata. «Ettevõtted, kus töötajaid ei registreerita ja makstakse ümbrikupalka on jätkuvalt meie üks suurimaid prioriteete, millega tegeleda,» ütles Õun.