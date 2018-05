Kauplusi kontrollinud keeleinspektsioon tõi positiivseks näiteks iraanlasest kassapidaja

Kontrolliti AS Selver Järve Selveri kaupluse töötajate eesti keele oskust. Järve Selveris on 154 töötajat, eesti keele eksami peavad sooritama 8 ja kahele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Positiivne näide Järve Selveris oli iraanlasest kassapidaja, kellel on sooritatud ametikohal nõutav B1-taseme eesti keele eksam. Kaupluse juht jälgib, et keeleoskuseta töötajad ei ole müügisaalis, vaid teevad selliseid töid, kus klientidega pole vaja suhelda.

AS OG Elektra Kari tänaval asuva Grossi poe ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti hoiatus selle kohta, kui ettekirjutus on tähtpäevaks täitmata, on Keeleinspektsioonil õigus töötaja suhtes rakendada sunniraha.