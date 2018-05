Fotod: lennujaamas pandi nurgakivi Eesti suurimale parkimismajale

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on parkimismaja ehitus hetkel kõige olulisem lennujaama ehitusprojekt, sest see puudutab väga suurt osa reisijaid. «Parkimismaja ehitus toob kaasa mõningasi ebamugavusi ja palume reisijatel varuda aega ja kannatust lennujaama saabumisel, parklakohta otsimisel või ka sugulastele, sõpradele lennujaama järgi tulles,» ütles Mürk-Dubout nurgakivi paigaldamisel. Parkimismaja valmib etappidena ja kõige kriitilisem osa ehk terminali esine niinimetatud Kiss&Fly parkla taasavatakse juba 11. juunil.

«Kui Kiss&Fly on taas reisijatele ja taksodele avatud läheb olukord reisijatele mugavamaks. Pikaajaliseks parkimiseks on ikka avatud A2 parkla, mida oleme ajutiselt laiendanud Ülemiste hotelli tagusele alale, kus parklakohti jagub kindlasti kõigile soovijatele,» kinnitas Mürk-Dubout.

«Parkimine on oluline osa reisijateekonnast ja uus parkimismaja võimaldab reisijatel kiirelt ning mugavalt – ka sügis-talvisel perioodil – kuiva jalaga terminali saada ja reisilt naastes lumest puhta autoga mõnusalt koju sõita – see selline mugavus, mis peagi ka meie lennujaamas võimalik,» lisas Mürk-Dubout.

Käesoleva aasta lõpus valmiv parkimismaja läheb maksma ligi 13 miljonit eurot ning ehitusleping on sõlmitud KMG Inseneriehituse AS-i ja Läti ettevõttega AS LNK Industries. Tulevane kolmekorruseline parkimishoone jaotub viieks omavahel ühendatud hooneosaks, mis mahutab 46 000 ruutmeetril ligi 1200 autot, mis on kolm korda rohkem kui senine lennujaama esine parkla. Reisiterminali ja tulevase parkimismaja ühenduse piirile rajatakse liikuvad kaldteed, liftid ja trepikojad, mida omakorda ühendavad läbi korruste ulatuvad kaetud katusega valgusavad. Koos terminali otsas paikneva A4 ja pikaajalise A2 parklaga on Tallinna Lennujaamas reisijatele aasta lõpust kasutada üle 2400 parkimiskoha.