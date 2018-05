Lennusadam tähistab kuuendat sünnipäeva meremuuseumina

Meremuuseumi juht Urmas Dresen tõdes, et 90. aastatel ei tekkinud veel äratundmist, et just Lennusadam on koht, kuhu Meremuuseum võiks oma laevadega tulla. «Ligipääsemise keerukus, töötava vangla naabrus ja kogu ala trööstitus varjutasid lagunenud angaarides aimatava arhitektuurse pärli,» meenutas ta. Täna on Dresen tulemusega rahul: «Lennusadam on osa arenevast linnaruumist ning kuue aastaga on siia tee leidnud ligi 1,56 miljonit külastajat.»