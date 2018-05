Uus nädal toob kaasa uued piirangud liikluses

Remondi käigus uuendatakse sõidu- ja kõnnitee asfaltkate, korrastatakse töömaale jäävad kaevud, asendatakse lagunenud äärekivid uutega ning korrastatakse haljasalad. Samuti parendatakse sajuvee tänavalt ära juhtimise lahendust. Lisaks rekonstrueeritakse teetööde käigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel ka veetorustik. Tööd on kavas lõpetada 15. juuniks. Ehituse ajal tagatakse sõidukitele läbipääs Jakobi–Gildi tn ristmikult. Töötsoonis on keelatud parkida. Kokkuleppel ehitajaga on võimalik ajutiselt pääseda autoga majade juurde.