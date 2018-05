Pildid: Koplis kahe turvamehe mõrvakatses süüdistatav mees astus kohtu ette

Kriminaalasja menetlusmaterjalidest nähtub, et mees läks Liinivahe tänaval asuvale kinnistule, kust tahtis metalli varastada. Kuna objekt oli valve all, siis saabusid sinna turvatöötajad. Mees sai aru, et turvatöötajad kavatsesid teda kinni pidada ning otsustas neid tulistada kaasas olevast Makarovi püstolist. Laskmise käigus said haavata turvatöötajad, lisaks vigastas tulistaja ka enda kätt.