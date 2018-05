Pirital tuleb ühistranspordi infotund

«Kuigi suur osa Pirita elanikest liigub autoga, on ka arvestav hulk ühistranspordi kasutajaid. Oleme saanud tagasisidet, et inimestel on küsimusi seoses busside liikumisega ja ka palju ettepanekuid. Nüüd on linnaosavalitsuse jaoks oluline samm kohtuda elanikega ning neile tutvustada ühistranspordi toimimise loogikat, võimalikke arendusi ja ka konkreetseid plaane,» ütles linnaosavanem Alina Tubli.