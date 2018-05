Linnavalitsus uurib Mangi korteriasja

Linnavara valdkonda juhtiva abilinnapea Eha Võrgu sõnul on ametnikud mitu päeva asja uurinud ning praegu paistab, et Mang sai korteri enda valdusse igati seaduslikult. «Esiteks kordan veelkord üle, et tegemist on munitsipaal-, mitte sotsiaalkorteriga. Ning kõnealune kodanik sai selle üürile enda avalduse alusel, kuna ta on penisonieas inimene, kes ei oma ühtegi elamispinda,» ütles Võrk Postimehele.