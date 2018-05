75-aastane Alexander Yakimenko rääkis, et läks mullu 2. juulil Liinivahe tänaval asuvasse mahajäetud majja vaatama, kas seal on midagi väärtuslikku, näiteks metalli või telliskive, mida õnnestuks maha müüa.

Kui turvamehed sündmuskohale saabusid, otsustas mees enda sõnul, et räägib nendega rahulikult. «Mis seal ikka, jäin vahele, las nad siis kutsuvad politsei. Kuid üks turvameestest hakkas minu peale karjuma, lubas mul kolba sisse lüüa, nii et ajud väljas. Tundsin reaalset ohtu ja kartsin tõepoolest, et nad kavatsevad minusuguse väikese niinimetatud bomži maha lüüa ja kuskile prügihunnikusse visata,» rääkis Yakimenko.

Mees taganes turvameeste eest ja kui need olid temani jõudnud, et tast kinni haarata, haaras ta selja tagant kiiresti püstoli, taskust salve, laadis selle kiiresti ja tulistas. «Ma ei tahtnud neid kindlasti tappa, tegin lasud allapoole. Mul läks nagu peas mingi klapp lahti. Ma ei tea kas, ma tahtsin tulistada maha või jalgadesse, tegin lasud allapoole. Arvasin ise, et tegin kaks lasku, pärast uurija ütles, et ma olin tulistanud neli korda,» sõnas Yakimenko.

Mehe sõnul oli ta sel hetkel sellises šokis, et ei pannud isegi tähele, et oli ka iseendale kätte tulistanud.

Seejärel otsustas ta sündmuskohalt põgeneda. Enda sõnul oli Yakimenko veendunud, et turvameeste elu ohus ei olnud. Enne ärajooksmist kuulis ta, kuidas üks turvameestest häirekeskusesse helistas ja abi kutsus.

Relv oli kaasas kaitseks koerte vastu

Yakimenko sõnul ta relva tavaliselt kaasas ei kanna, aga sellel päeval oleks justkui saatan teda eksitanud ja ta võttis Makarovi püstoli kaasa.

Yakimenko sõnul oli tal püstol kaasas selleks, et vajadusel sellega ennast koerte vastu kaitsta. Ta meenutas, et mõnel korral on teda koerad rünnanud.

Saatuslikul päeval ei olnud Yakimenko Liinivahe 17 maja juures esimest korda. Mees sattus sinna kaks päeva varem. Mööda raudteed kõndides märkas ta, kuidas Liinivahe 17 maja keldriaknast astub välja kaks asotsiaali välimusega meest.

«Sain aru, et sellesse majja on võimalik sisse saada. Otsustasin minna asja uurima. Läksin majja sisse ja märkasin kohe, et seal asub turvakaamera. Võtsin seal vedeleva punase jope ja riputasin selle seinale turvakaamera ette. Seejärel lahkusin majast ja ootasin 35-40 minutit. Ühtegi turvameest või autot sündmuskohale ei saabunud. Jõudsin järeldusele, et maja tegelikult ei valvata ja otsustasin mõne päeva pärast tagasi tulla,» jutustas mees.

2. juulil kella 10 paiku Liinivahe 17 majja jõudes märkas ta esimese asjana, et turvakaamera ette riputatud punane jope on samas kohas. Majas ringi vaadates kuulis ta, kuidas maja juurde sõidavad turvafirma autod. Mees mõtles majast lahkuda, kuid turvamehed olid juba kohal ning ta otsustas ennast majas varjata ja oodata, kuni turvatöötajad lahkuvad. Seinale riputatud jopest möödudes avastas ta, et selle sisse oli lõigatud auk, nii et see tegelikult kaamera vaatevälja ei varja.

«Sain aru, et mulle oli seatud lõks, millesse ma langesin. Kuna üks turvameestest oli eestpoolt juba majja sisenenud ja liikus minu poole. Leidsin, et olen juba vahele jäänud ja läksin majast välja. Siis hakkas maja taga ootav turvamees minu peale karjuma,» rääkis Yakimenko.