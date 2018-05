Video: politsei reageeris väljakutsele relvaga mehest Nõmme bussipeatuses

Lääne-Harju jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi selgitas, et pühapäeva õhtul kella 22 paiku helistas häirekeskusele tähelepanelik inimene ja teatas, et Nõmmel on bussipeatuse juures meesterahvas, kellel on käes relvataoline ese.