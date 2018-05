Nädalaga on Tallinnas juhtunud erakordselt palju raskeid liiklusõnnetusi

«Õnnetuste põhjused olid erinevad, kuid neist enamus olid seotud tähelepanematusega,» ütles liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi välijuht Tanel Pajumaa. Ratturid, mootorratturid ja mopeedijuhid on nädalaga kümnesse õnnetusse sattunud.

«Roolikeerajal tuleb arvestada sellega, et kaherattalised liitusid uuesti liiklusega. Juhid, kes hoiavad lenksust kinni, saavad enda turvalist tagada, kui teevad end nähtavaks ja mõtlevad peas võimalikele ohtudele: kas teised liiklejaid ikka nägid mind, kas manööver on turvaline ja kas tee ainult tundub puhas või on seda päriselt,» rääkis Pajumaa.