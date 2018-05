Kristian Jaani jätkab Põhja prefektina veel viis aastat

Ettepaneku Kristian Jaani jätkamiseks tegi peadirektor Elmar Vaher. «Olen töötanud Kristian Jaaniga ühes meeskonnas alates 2008. aastast ning kõik need aastad on Kristianit saatnud suur tahe, otsustuskindlus ja positiivsus. Kristianil on alati riskide maandamine läbi mõeldud ja meeskond pingutab täiel rinnal. Muidu ei saakski pealinna politseid juhtida,» sõnas Vaher.