Prokuratuur ei taotle Sõle spordikeskuse juhi vahistamist

Keskkriminaalpolitsei pidas Ristlaane 48 tunniks kinni kolmapäeval, kahtlustades teda korduvas altkäemaksuvõtmises. «Esialgse kahtlustuse järgi on Sõle spordikeskuse juhataja võtnud ühelt spordikeskuse kliendilt korduvalt altkäemaksu selle eest, et klient saaks endale sobivamaid sportimisaegu, nende eest oleks tasu soodsam ning asjaajamine sujuks kiiremini,» sõnas ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja.

Ta lisas, et kriminaalasi on alustatud poolteist nädalat tagasi ning kolmapäeval alustati esimeste avalike menetlustoimingutega – kahtlustatava kinnipidamisega ning temaga seotud asukohtade läbiotsimisega.

Linnavalitsuse spordivaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev sõnas kolmapäeval, et praegu spordi- ja noorsooameti ning Tallinna linnavalitsuse jaoks esmane saada piisav ülevaade toimuvast ja võimalike kahtlustuste iseloomust. «Teeme keskkriminaalpolitseiga igakülgset koostööd,» ütles Belobrovtsev. «Meie kohus on tagada, et linna vara haldamine oleks heaperemehelik, keskus heades kätes ja igasugused kuritarvitused välistatud.»