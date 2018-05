MTÜ Lasnaidee sai kogukonnaaia jaoks maad

Võru tn 11 kinnisasjal asub lasteaiahoone, mis on antud üürile 13 erineva äriruumi üürilepingu alusel. Lasteaiahoonet kasutatakse linna raamatukoguna, lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks, lasteaia- ja õmblusteenuse osutamiseks ning laona.

Mittetulundusühing Lasnaidee on mittetulundusühing, mis püüab kohalike elanike kaasamisega ja kodanikualgatusega muuta oma kodukoha elukeskkonda paremaks. Eesmärgiks on väärtustada Lasnamäed kui meeldivat elamiskeskkonda, millel on omad väärtused ja mida lasnamäelased hindavad ja armastavad.