Nõmme Gümnaasium jagatakse kaheks

«Arvestades Nõmme linnaosa laste ja õpilaskohtade arvu on vaja luua juurde nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiosa õpilaskohti. Seda kinnitab Tallinna linna tellitud uuring OÜ Cumulus Consultingult, mille kohaselt on Nõmme linnaosas aastaks 2021 vaja juurde kolm protsenti põhikoolikohti ning 11 protsenti gümnaasiumikohti,» märkis linnavolikogu liige ja riigikogu liige Tiit Terik. «Koolide ümberkorraldamisega saame luua juurde vajalikke õppekohti.»

«Kui gümnaasiumis on ühes lennus rohkem õpilasi, siis on koolil võimalik tõsta õppetöö taset: moodustada lennupõhiseid tasemerühmasid, hõlpsam on pakkuda valikkursusi, teha koostööd tulevaste tööandjatega,» ütles Terik. «Õpilaste suurem arv tagab akadeemilisema õhkkonna ning õpilaste huvidest lähtuvaid mitmekesiseid õppimisvõimalusi saab pakkuda gümnaasium, kus on 300 või enam õppekohta.»