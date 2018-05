Mupo paneb lapsevanematele südamele – selgitage lastele, et avariiliste ja romusõiduki tunnustega autode juures mängimine on ülimalt ohtlik. Tihti kasutavad sõidukeid narkomaanid ja asotsiaalid ning seal võib leida süstlaid ning muud ebahügieenilist kraami. Samuti võib laps saada vigastusi, kas lõhutud aknaklaasi kildudest või nagu antud juhtumi puhul – sõiduk võib olla nii halvas seisukorras, et tekitab inimestele raskeid kehavigastusi.