Reformierakond esitas kolm ettepanekut korruptsiooni tõrjumiseks Tallinnas

«Hetkel on revisjonikomisjonis enamuses keskerakondlastest volikogu liikmed ehk omad kontrollivad omi. Tõhusa ja sõltumatu kontrolli loomiseks ning linnavalitsuse tasakaalustamiseks on oluline, et volikogu revisjonikomisjoni liikmetest üle poole oleksid linnavolikogu opositsiooni esindajad. Lihtne, aga väga märgiline küsimus,» ütles Michal.