Sõle spordikeskuse juht esitas lahkumisavalduse

«Sest see annab märku, et mitte ükski sahkerdamine, varastamine või hõlptulu võtmine ei jää kas linna oma kontrollorganite pideva järelevalve tõttu või tänu politsei tööle avastamata. Eesmärgiks ei saa olla rohkem ega vähem, kui et sarnaseid juhtumeid pealinnas ei ole. Korruptsioonivastane võitlus on meie prioriteediks ning oleme teinud algust vastava programmi koostamisega,» lausus Aas.

Aas tõdes, et politseil on töös veel mitmeid uurimisi, samuti linna enda kontrollorganitel. «Paraku tuleb sarnaseid teateid ilmselt veelgi. Kinnitan, et kõik need jõuavad avalikkuse ette, varjamisi-õigustusi ei saa olla ja linn teeb igakülgset koostööd uurimisorganitega,» kinnitas Aas. «Selles mõttes tegi Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kindlasti õigesti, et soovitas Sõle spordihalli altkäemaksu juhtumi puhul spordiklubil politsei poole pöörduda, aga Raimond võinuks informeerida ka linna juhtkonda.»