Raul Järg: targas linnas läheb siiski talupojatarkust tarvis

Kui vaadata, palju on Eestis on inimese kohta ruutmeetreid, siis on see kogu aeg kasvanud (viimase rahvaloenduse andmetel oli Eestis keskmiselt 31,4 ruutmeetrit elamispinda inimese kohta. Aastal 2002 oli seda 24,4 ruutmeetrit, Euroopa Liidu keskmine on 42,6 ruutmeetrit -toim.). Leibkondade kasutuses olev elupind suureneb ilmselt ka edaspidi.

Paraku on ehitus kontsentreerunud valdavalt suurematesse linnadesse, Tallinna, Tartusse ja Pärnusse. Kui eelmise buumi ajal valmis uut elamispinda ka mujal Eestis, siis praegu see nii pole ja see teeb murelikuks.

Muidugi, kõige efektiivsem oleks panna kõik inimesed elama ühte suurde väga pisikeste akendega kerakujulisse majja, aga see poleks ju mõeldav. Nii et kogu elu koondumine vaid ühte punkti ei ole minu meelest jätkusuutlik ega ka mõeldav. Elu peab toimuma võrdväärselt nii Valgas kui Tallinnas, nii oleks muretsemiseks vähem põhjust. Ei saa olla nii, et on üks linn ja kõik ülejäänu džungel.

Ent mida teha magalarajoonidega? Räägime ju Lasnamäest, Õismäest ja Mustamäest. Tulevikustsenaariume on mitmesuguseid.

Minu arust on siin vaid üks lahendus - renoveerida, ja nii palju kui võimalik! See on sotsiaalselt ja ehituslikult kõige mõistlikum. Kui need majad korda teha ja korras hoida, kestavad need veel päris kaua.

Linnaosadest rääkides, siis on Lasnamäe päris elujõuline - vanade majade juurde on kerkinud uusi, taristu on kaasajastatud. Ma arvan, et see ongi üks lahendus - ehitada uusi hooneid, mis annaks piirkonnale uue hingamise. See on teadlik strateegia - annad märku, et see keskkond on väärtuslik. sinna tahetakse tulla, investeerida, sel piirkonnal on perspektiivi. Kui erasektor sinna investeerib, on see turu loomulik valik.

Ma ei arva aga, et riigi plaan agressiivselt ehitusturule sekkuda ja elamuid ehitama hakata lahendaks väiksemate linnade ja asulate probleemid. Elamispinna vähesus pole piirkondade kidumise põhjus ja elamuehitus seda ei lahenda. Näiteid on ju küll, kui uued kallid ühiskondlikud hooned väikestes kohades tühjana seisavad. Turu toimimist on vaja suunata kasutades selleks mõistlikumaid viise.

Tänapäeva inimene aga tahab mugavusi, kaasaegseid võimalusi, ta ei taha enam jalgsi viiendale korrusele kõmpida. See aga tähendab, et majade kaasajastamine on meile eluliselt oluline.

Mugavuse esimene tase on see, kui elamiseks sobiva toatemperatuuri saavutamiseks ei pea akent lahti hoidma või toas vatijopes olema. Sisekliima, maja soojustamine ja kõik muu renoveerimisega seonduv on seega meile lihtsalt eluliselt oluline. Aga muidugi on veel palju umbusku uuenduste ja võimaluste suhtes. Tarvis on head eestvedajat, aga ka siis ei juleta tihti kahetsusväärselt uuendusi läbi viia.

Nii et kõik on ikka inimeste mõtlemises kinni?

Valikud algavad peast. Energiasääst ei alga mitte säästulambist, vaid meie käitumisest ja väärtushinnangutest. Tehnoloogia hoiab paljudes tegevustes kahtlemata aega kokku ja loob mugavusi ning võimalusi, see areng on vältimatu. Need lahendused peavad olema lihtsad ja kasutajasõbralikud, mitte et targa kodu lahenduse töölepanekuks pead kutsuma IT-mehe. Ent tehnoloogiline mugavus ei tähenda samas, et võiksime pelgalt tehnilistele lahenduste lootma jääda ja eestlasele omase talupojatarkuse minetada. Tuleb ikka nutikus säilitada.