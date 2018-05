Vehklejad linnaväljakul

Kiirus, täpsus, maksimaalne keskendumine ja kannatlikkus – kõik need omadused aitavad vehklemises kaugele jõuda. Kui siia lisada veel töökus ja pikaajaline kogemus, siis tipptulemuse saavutamine on reaalne. Maarjamaa musketäri Nikolai Novosjolovi mõõk on endiselt terav. Maailmameistrivõistlustel võitis ta 210 epeemehe konkurentsis hõbemedali! Tiitlivõistluste medalikogu täiendas veel pronks Euroopa meistrivõistlustelt. Usun, et kahekordsel maailmameistril Nikolail on meile varuks veel nii mõndagi ja näeme teda peagi rajal mehetegusid tegemas.

Legendaarne jalgpallitreener Vince Lombardi on öelnud: „Läbilööjateks, võitjateks ja juhtideks ei sünnita, nendeks saadakse. Ja see saamislugu on lihtne – raske töö ja pühendumine.“ Tee tippu ei ole kerge ja suuresti on treener see, kes aitab viia sportlase soovitud eesmärgini. Üks selliseid on vehklemistreener Natalja Kotova, kelle kohta tema õpilane, Eesti 2017. aasta parim naissportlane Julia Beljajeva on öelnud: „Ta pole ainult minu treener, vaid ta on minu jaoks kõik.“ Koos on nad üle elanud ebaõnnestumisi ja maitsnud võidurõõmu. 2017. aasta oli tandemi jaoks erakordselt edukas – kolm tiitlivõistluste medalit ja maailma esinumbri staatus on märkimisväärne saavutus.