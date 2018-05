Sajandi sada sammu vanalinnas

Kui Tallinna Vanalinna Päevad ei algaks suurejoonelise avalavastusega, siis polekski need nagu vanalinna päevad. Avalavastus on 37 aasta jooksul andnud kätte võtme, kuidas päevade sisu mõtestada ning millele seekordsel suurüritusel tähelepanu pöörata. Nii ka seekord, kus avalavastuses, mis toimub 30. mai õhtupoolikul, visandatakse Eesti riigi 100. sünnipäeval kujutluspilt möödunud sajast aastast meie linnas.

Peategelast kehastab Kait Kall, kelle esitatud tekstid on kollaaž eesti luuletajate luuletustest. Muusikajuht on lavastusel Siim Aimla. Solistideks Hedvig Hanson ja Silver Laas, kes esitavad igast laval kujutatud kümnendist tuntumaid palu, millele lisandub veel omakorda Piret Torm-Kriisi juhendatud tantsutrupi Mooduse ajastusse sobituvad tantsud, mille tantsijad kehastavad ka erinevaid rahvamasse, kes liiguvad revolutsioonile või vahetavad riigikorda ja vajadusel ka monumente. Lavastuses on kasutusel ka videoekraan, kus jooksevad kaadrid ajaloolistest dokumentaalfilmidest, kus lavastaja soovib näidata ka meie linna arhitektuuri muutumist. Ajaloolise isikuna on laval veel Jaan Poska, kelle tähtsust Tallinna linnapea ja Eesti riigi ühe loojana on raske alahinnata. Lavastuse magnetiks kujuneb kindlasti rattaga sõit Pühavaimu kiriku tornist Raekoja torni, mis on erakordne ja üliefektne number.