Teatrietendused liiguvad ajalooga kaasa

Teater on oma olemuselt kunst, mis sünnib küll meie silme all, aga saab meid viia ajas rändama, peegeldab erinevaid aegu, mõtte- ja elulaadi.

Etendused, mis on sel aastal vanalinna päevade programmi valitud, viivad meid rändama kuni 100 aasta tagusesse Tallinna, tutvuma ja kaasa elama selle ajajärgu Eesti inimestele. Tegemist on oma aja persoonilugudega, kuulsuste või tuntud inimestega, keda kõiki me ei pruugi enam mäletada, aga peaksime.