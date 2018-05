Kohus mõistis Meelis Pai korruptiivse lepingu sõlmimises süüdi

Kohus mõistis Paile karistuseks 300 trahviühikut ehk 800 eurot rahatrahvi. Pai sõnas pärast otsuse väljakuulutamist Postimehele, et tegelikult hoidis ta Tallinna linnahalli nõukogus ära massiivse raha kantimise ning on seetõttu nüüd kohtu all. «Loodame, et õiglus saab lõpuks võidu,» lisas mees.