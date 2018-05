Tallinna TV ühiskondlik nõukoda alustas tegevust

«Opositsioon on aastaid ette heitnud, et TTV programm on ühe erakonna keskne. Olen seda meelt, et tuleb mitte kritiseerida vaid käised üles käärida ja ise kaasa lüüa ja seeläbi asja paremaks muuta,» teatas Luik teisipäeval linnavalitsuse saadetud pressiteate vahendusel.