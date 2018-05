Galerii: PPA harjutab soomlastega Kopli lahel merereostuse tõrjumist

PPA laevastiku juhi Kaupo Lääneranna sõnul on õppuse eesmärk harjutada koostööd erinevate üksuste vahel. «Reostuse koristamine ei ole kunagi ainult ühe laeva või inimese ülesanne. See on meeskonnatöö, kus juhiseid annab merevalvekeskus, lennusalk jälgib olukorda õhust ja päästeamet aitab kaldal tegevusi läbi viia.»

Merereostuse korjeks on tähtis omada vajalikku ressurssi, millega olukord minimaalsete kahjudega kontrolli alla saada. «Kui reostus jõuab kaldale, on selle koristamine tunduvalt keerulisem ja tekib oluliselt suurem kahju keskkonnale,» sõnas Lääneranna.

Lääneranna sõnul peab laevastik olema valmis koos töötama ka teiste riikide üksustega. «Soome merevägi ja piirivalve on meile oluliseks partneriks, kui peaks juhtuma mõni suurem õnnetus. Soome vetes on õlireostusi olnud rohkem, mistõttu on neil ka kogemusi ja teadmisi, mida nad on valmis meiega jagama,» lisas kapten.