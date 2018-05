Galerii: peaminister Ratas võõrustas kõrgetasemelist Jaapani delegatsiooni

Peaminister Jüri Ratas ütles kohtumisel, et tal on hea meel näha linnapead Soichiro Takashimat Davosis toimunud kohtumise järel sedavõrd kõrgetasemelise delegatsiooniga Eestis. «Ma usun, et Eesti ettevõtete ning Fukuoka koostöö saab olema viljakas. Oleme ühisel arusaamisel, et innovatsioon ja sealhulgas targad digitaalsed lahendused aitavad kaasa elukvaliteedi parandamisele ning ühiskondlike probleemide lahendamisele,» sõnas peaminister Ratas.